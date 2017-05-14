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Fox: истребитель ВКС РФ сблизился с самолетом ВМС США над Черным морем

Международная панорама
14 мая, 1:08 дата обновления: 14 мая, 1:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Телеканал обращает внимание, что это второй по счету эпизод на этой неделе

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Истребитель-бомбардировщике Су-27

Истребитель-бомбардировщике Су-27

© Александр Рюмин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Истребитель ВКС РФ Су-27 пролетел на близком расстоянии от патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon ВМС США. С таким утверждением выступил в субботу американский телеканал Fox News, ссылающийся на ВМС США.

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Сближение произошло в минувшую пятницу в небе над Черным морем примерно в 160 км от Крыма. Телеканал обращает внимание, что это второй по счету такой эпизод на этой неделе.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на американские ВМС сообщил, что истребитель ВКС РФ пролетел на расстоянии менее семи метров от патрульного противолодочного самолета Poseidon 9 мая в воздушном пространстве над Черным морем. Американской самолет совершал обычный патрульный полет. Представитель ВМС США Памела Кунзи заявила телеканалу, что, по оценке командира экипажа американского самолета, действия обоих воздушных судов были профессиональными и безопасными.

Минобороны РФ подтвердило факт визуальной идентификации американского разведывательного самолета P-8 Poseidon российским истребителем из состава семейства Су-30 (Су-30М2 или Су-30СМ - прим. ТАСС.) 9 мая над Черным морем.

"9 мая около 12:00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик P-8A Poseidon", - уточнили в Минобороны.

"Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет- разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования", - добавили в военном ведомстве.

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