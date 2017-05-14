Власти Японии: ракета КНДР пролетела 800 км и упала в 400 км от территории Японии

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ТОКИО, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Запущенная в воскресенье в КНДР баллистическая ракета пролетела 800 км и упала в 400 км от территории Японии вне исключительной экономической зоны страны. Такие уточненные данные привел на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.
"Ракета была запущена из района городу Кусон. Она пролетела около 800 км и упала в Японское море в 400 км от основной территории страны за пределами исключительной экономической зоны", - сказал он. Он также добавил, что никакого ущерба морским судам на данный момент не зафиксировано.
Ёсихидэ Суга также сообщил, что правительство Японии выразило протест КНДР в связи с очередным запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря.
"Действия КНДР являются большой проблемой и нарушают резолюции Совбеза ООН. Мы выразили протест в связи с этим через дипломатические каналы в Пекине", - отметил он. По его словам, в ближайшее время будет созвано заседание совета национальной безопасности.
По данным агентства Yonhap, испытания были проведены в районе северо-западного города Кусон. Последний раз Пхеньян запускал баллистическую ракету средней дальности из этого района в феврале этого года. Тогда она пролетела порядка 500 км и упала в Японское море.