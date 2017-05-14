Президент Венесуэлы возложил ответственность за беспорядки в столице на спикера парламента

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МЕХИКО, 14 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес несет ответственность за субботние беспорядки в столице страны, Каракасе. С таким утверждением выступил президент страны Николас Мадуро.
Так он прокомментировал захват и последующее сожжение автобуса в районе Альтамира в муниципалитете Чакао. Парламент Боливарианской Республики находится под контролем оппозиции.
"Хулио Борхес отдал приказ сжечь более 100 автобусов, они фашисты, террористы, - цитирует Мадуро сайт телеканала Globovision. - Хватит насилия против страны, против молодежи, против народа". По мнению главы государства, Борхес ответственен за "все насилие и смерть, происходящие в стране".
С начала апреля в Венесуэле идут масштабные антиправительственные манифестации. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, по ее данным, погибли 44 человека. Число пострадавших при этом приближается к тысяче. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в демонстрациях.