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Вице-президент Венесуэлы исключил возможность проведения досрочных выборов в стране

Международная панорама
14 мая, 1:46 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Аристобуло Истурис подчеркнул, что действующего главу государства "выбрал народ, и это требует уважения"

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МЕХИКО, 14 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Выборы в Венесуэле пройдут не раньше, чем закончится президентский срок Николаса Мадуро, в 2018 году. Об этом заявил в субботу вице-президент по вопросам развития территориального социализма, министр по вопросам коммун и общественных движений Аристобуло Истурис.

По его мнению, оппозиция, требующая организовать досрочные всеобщие выборы, не уважает установленные конституцией сроки пребывания на посту главы государства.

"Мадуро пойдет на выборы, когда истечет срок его полномочий, до этого выборов не будет, - сказал Истурис в ходе общественного мероприятия в столице страны, Каракасе. - Они (оппозиция) могут делать все, что угодно". Политик подчеркнул, что действующего главу государства "выбрал народ, и это требует уважения". Мадуро был избран президентом Венесуэлы 14 апреля 2013 года.

С начала апреля в южноамериканской стране идут масштабные антиправительственные манифестации. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, по ее данным, погибли 44 человека. Число пострадавших при этом приближается к тысяче. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в демонстрациях.

Причиной кризиса стали решения Верховного суда, который в конце марта наделил Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи (парламента). Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Ситуация вновь резко обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Точные сроки созыва этого органа и детали соответствующей процедуры голосования пока неизвестны. Тем не менее политические противники главы государства отказались участвовать в его работе.

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