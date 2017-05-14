Пентагон: США отследили пуск ракеты в КНДР

ВАШИНГТОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вооруженные силы (ВС) США отследили новый ракетный пуск в КНДР. Траектория ее полета не указывает на то, что это была межконтинентальная баллистическая ракета. Об этом говорится в переданном в представительство ТАСС в Вашингтоне заявлении официального представителя Тихоокеанского командования ВС США майора Роба Шуфорда.

По его словам, ПАКОМ "обнаружило и отследило ракетный пуск в Северной Корее". Ракета стартовала примерно в 10:30 субботы по гавайскому времени (23:30 того же дня мск), уточнил Шуфорд. Согласно изложенной им информации, ракета была запущена близ города Кусон и упала в Японское море.

"Тип ракеты устанавливается. Ее полет не соответствовал межконтинентальной баллистической ракете", - отметил представитель ПАКОМ.

При этом он подтвердил, что нынешний учебный ракетный пуск в КНДР "не представлял угрозы Северной Америке". К этому выводу пришло американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), пояснил Шуфорд.

Он также добавил, что ПАКОМ "в полной мере привержено тесной работе с союзниками в лице Республики Корея и Японии в целях обеспечения безопасности".