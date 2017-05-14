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Каролина Эррера после убийства племянника высказалась против кровопролития в Венесуэле

Международная панорама
14 мая, 2:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Модельер также подчеркнула, что результаты выборов следует признать, а коммунистическая диктатура должна пасть

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НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Венесуэльско-американский модельер Каролина Эррера выразила надежду на то, что убийство ее племянника в Каракасе станет поводом к снижению кровопролития в Боливарианской Республике. При этом дизайнер назвала государственный строй в Венесуэле коммунистической диктатурой, которая должна, по ее мнению, прекратится.

Как сообщила в пятницу генеральная прокуратура Венесуэлы, 34-летний Рейнальдо Хосе Эррера Санчес и 31-летний Фабрисио Мендоса были похищены и убиты возле трассы Каракас - Ла-Гуаира в районе Сукре муниципалитета Либертадор. Власти приступили к расследованию обстоятельств этого преступления.

Мнение модельера

Модельер в опубликованном в субботу заявлении поблагодарила всех, кто выразил ей соболезнования в связи с гибелью родственника. "Семья и я лично ценим вашу доброту. Мы надеемся, что трагическое убийство моего племянника Рейнальдо и его коллеги Фабрисио поспособствует тому, чтобы умерить кровопролитие и расправы над молодежью в Венесуэле", - говорится в заявлении.

"Результаты выборов следует признавать. Коммунистическая диктатура должна пасть", - добавила 78-летняя модельер. Она родилась в столице Венесуэлы и в 1951 году переехала с семьей в Нью-Йорк, где основала свой дом моды. Каролина Эррера создавала наряды для первых леди США, включая Джеки Кеннеди, Лору Буш, Мишель Обаму и Меланью Трамп.

Ситуация в Венесуэле

В 2016 году в Венесуэле был отмечен едва ли не самый высокий уровень насилия за всю историю страны. В общей сложности жертвами умышленных убийств стали 21,75 тысячи человек, из них более 12 тысяч были в возрасте 15-30 лет.

С начала апреля нынешнего года в южноамериканской стране идут масштабные антиправительственные манифестации. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, по ее данным, погибли 44 человека. Число пострадавших при этом приближается к тысяче. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в демонстрациях.

Причиной кризиса стали решения Верховного суда, который в конце марта наделил Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи (парламента). Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Ситуация вновь резко обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Точные сроки созыва этого органа и детали соответствующей процедуры голосования пока неизвестны. Тем не менее политические противники главы государства отказались участвовать в его работе.

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