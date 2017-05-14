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Япония считает необходимым сотрудничество с РФ и КНР по проблеме КНДР

Международная панорама
14 мая, 3:19 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

По данным японского правительства, КНДР провела запуск баллистической ракеты из района северо-западного города Кусон

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ТОКИО, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония считает, что для решения проблемы ракетной и ядерной программ КНДР необходимо тесное взаимодействие с международным сообществом, включая Россию и Китай. Об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Сейчас нам необходимо собрать и проанализировать многочисленные данные (о запуске ракеты - прим. ТАСС). Нам нужно заручиться поддержкой США, Южной Кореи, а также Китая и России, и в тесном сотрудничестве реагировать на проблему Северной Кореи", - отметил он. Вместе с тем, по его словам, пока точно не определено, будет ли премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводить в ближайшее время телефонные разговоры с лидерами США и Южной Кореи в связи с нынешним запуском северокорейской ракеты.

По данным японского правительства, КНДР 14 мая провела запуск баллистической ракеты из района северо-западного города Кусон. Ракета пролетела около 800 км и упала в 400 км от основной территории Японии за пределами ее исключительной экономической зоны. Последний раз Пхеньян запускал баллистическую ракету средней дальности из этого района в феврале этого года.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков. Регулярные ракетные испытания продолжились и в этом году. В частности, 6 марта было запущено четыре баллистических ракеты, одна из которых упала рекордно близко к основной территории Японии - в 200 км к северо- западу от полуострова Ното (префектура Исикава).

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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