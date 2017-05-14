Новый президент Южной Кореи назвал запуск ракеты в КНДР "вызовом миру"

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ТОКИО, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин осудил проведенные 14 мая в КНДР ракетные испытания, назвав подобные действия вызовом миру на Корейском полуострове. Об этом сообщило агентство Kyodo.
"Это не только является прямым нарушением резолюций Совбеза ООН, но и бросает вызов миру на Корейском полуострове. Мы осуждаем такие действия", - приводит агентство заявление, распространенное администрацией южнокорейского лидера.
По данным японского правительства, КНДР провела запуск, предположительно, нового типа баллистической ракеты из района северо-западного города Кусон. Ракета пролетела около 800 км и упала в 400 км от основной территории Японии за пределами ее исключительной экономической зоны. При этом максимальная высота ее полета превысила 2 тысячи км. Последний раз Пхеньян запускал баллистическую ракету средней дальности из этого района в феврале этого года.