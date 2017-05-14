Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый президент Южной Кореи назвал запуск ракеты в КНДР "вызовом миру"

Международная панорама
14 мая, 4:37 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Мун Чжэ Ин заявил, что пуск является прямым нарушением резолюций Совбеза ООН

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин осудил проведенные 14 мая в КНДР ракетные испытания, назвав подобные действия вызовом миру на Корейском полуострове. Об этом сообщило агентство Kyodo.

"Это не только является прямым нарушением резолюций Совбеза ООН, но и бросает вызов миру на Корейском полуострове. Мы осуждаем такие действия", - приводит агентство заявление, распространенное администрацией южнокорейского лидера.

По данным японского правительства, КНДР провела запуск, предположительно, нового типа баллистической ракеты из района северо-западного города Кусон. Ракета пролетела около 800 км и упала в 400 км от основной территории Японии за пределами ее исключительной экономической зоны. При этом максимальная высота ее полета превысила 2 тысячи км. Последний раз Пхеньян запускал баллистическую ракету средней дальности из этого района в феврале этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Дети войны: дневники школьниц блокадного Ленинграда и подвиги партизан-пионеров
Черноморский флот России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Конкурсант из Португалии стал победителем "Евровидения-2017"
2
В Пекине открылся форум "Один пояс - один путь"
3
Fox: истребитель ВКС РФ сблизился с самолетом ВМС США над Черным морем
4
Минобороны: РФ приглашала и будет приглашать журналистов на учения и без советов с Запада
5
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
Темы дня
Загрузка...
Реклама