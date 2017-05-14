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Трамп хочет знать, кто стоит за хакерскими атаками перед выборами в США

Международная панорама
14 мая, 4:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Президент США заявил, что его ничего не связывает с Россией

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© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. ФБР и обеим палатам Конгресса США надо дать возможность довести до логического конца разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в прошлом году. Между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией сговора не было. Об этом президент Трамп заявил в интервью, которое в полном варианте в субботу вышло в эфир телеканала Fox News.

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"Никакого сговора не было", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, насколько обвинения на этот счет мешают работе президента и его администрации. "Меня ничего не связывает с Россией", - добавил Трамп.

"Другой вопрос заключается в том, если были хакерские атаки, то кто их совершил. Я хочу знать правду", - продолжал президент. Он заверил, что "хочет добраться до подноготной" происшедшего во время предвыборной кампании в США 2016 года и не намерен мешать разбирательству, которое ведется на этот счет в ФБР, Палате представителей и Сенате Конгресса. "Дайте им разобраться во всем, дайте им сделать все надлежащим образом", - предложил Трамп.

В интервью телеканалу NBC в четверг, ему был задан вопрос, получал ли он, члены его семьи или его приближенные деньги или кредиты от россиян. "Я направил сенатору Линдси Грэму (республиканец, от штата Южная Каролина) документ, заверенный очень уважаемой юридической фирмой. В нем говорится, что я не имею ничего общего с Россией, у меня нет инвестиций в России, у меня нет собственности в России. Многие люди считают, будто у меня есть офисные здания в Москве", - сказал Трамп.

Трамп сказал, что "много лет назад" продал дом состоятельному россиянину, потом проводил конкурс красоты "Мисс Вселенная" в Москве. "Помимо этого, меня ничего не связывает с Россией", - резюмировал глава государства.

Таким образом он прокомментировал высказывания Грэма о намерении изучить вопрос о том, есть ли у Трампа, который до победы на президентских выборах был крупным частным предпринимателем-миллиардером, какие-то деловые связи с Россией. Свои планы Грэм, являющийся однопартийцем Трампа, изложил в эфире телекомпании СNN.

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