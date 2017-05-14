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Трамп сообщил, что у него есть несколько удачных мыслей по решению проблемы КНДР

Международная панорама
14 мая, 5:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Президент США также вновь заявил, что заниматься подлинным урегулированием на Корейском полуострове нужно было во время президентства Барака Обамы

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НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. У администрации президента США Дональда Трампа есть несколько удачных вариантов устранения угрозы, исходящей от КНДР. Об этом глава государства заявил в интервью, которое в полном варианте в субботу вышло в эфир телеканала Fox News.

Трамп не стал давать конкретный ответ на вопрос, что Вашингтон собирается предпринять в отношении Пхеньяна. "Не могу говорить об этом. Однако я считаю, что у нас на этот счет есть несколько очень удачных мыслей", - отметил он.

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Глава государства повторил свою позицию о том, что заниматься подлинным урегулированием на Корейском полуострове нужно было давно, во время президентства Барака Обамы. "Их (КНДР) следовало остановить давно. Их следовало остановить еще при Обаме", - сказал Трамп.

Как ранее сообщало агентство Kyodo, президент США выражал готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, если Пхеньян откажется от своей ракетно-ядерной программы. Ссылаясь на осведомленные дипломатические источники, агентство подчеркивало, что соответствующая позиция администрации США была озвучена Китаю.

В субботу руководитель отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху не исключила возможность диалога Пхеньяна и Вашингтона, если для этого будут созданы подходящие условия. "Мы проведем диалог при надлежащих условиях", - привело агентство Yonhap ее слова. Чо Сон Ху возвращалась в Пхеньян из Норвегии после встречи с группой американских экспертов.

Новая американская администрация уже неоднократно озвучивала жесткую позицию в отношении КНДР, подчеркивая, что "все варианты действий, включая военный, остаются на столе". Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

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Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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