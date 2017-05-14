Эрдоган: Турция будет дополнять инициативу "Один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов, Алексей Селищев, Николай Селищев/. Проекты Турции будут способствовать дополнению инициативы "Один пояс - один путь". Об этом заявил в воскресенье на церемонии открытия форума "Один пояс - один путь" президент Турции Тайип Эрдоган.
"Это важный проект, инициатива основана на взаимовыгодном сотрудничестве, - сказал он. - Турция находится на перекрестке Азии и Европы". "Мы хотим предложить проекты, которые дополнят "Один пояс - один путь", - добавил президент.
"Проекты будут поддерживать развитие, это будет нашим большим успехом", - подытожил он.
В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс - один путь". Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, включая президента России Владимира Путина, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.