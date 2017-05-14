Генсек ООН: "Один пояс - один путь" открывает новые пути для международного диалога

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ПЕКИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов, Алексей Селищев, Николай Селищев/. Инициатива "Один пояс - один путь" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века - прим. ТАСС) создает новые каналы для диалога. Об этом заявил на церемонии открытия форума "Один пояс - один путь" генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Инициатива отрывает новые каналы как для (движения) товаров, так и диалога (между странами), - сказал он. - "Один пояс - один путь" разделяет видение на мировое развитие".
В ходе своего выступления генсек отметил "растущую важность вовлечения Китая в мировые процессы". "Сейчас вовлечение Китая особенно важно. Наш мир стал почти биполярным, но это не гарантирует стабильности и мира. Многополярный мир требует многостороннего сотрудничества, управления многими странами с целью разделения возможностей", - считает Гутерриш.
По его словам, ООН готовится оказать поддержку маршрутам инициативы "Одного пояса - одного пути" и помочь Китаю выполнить его обязательства в рамках данного проекта.
В Пекине 14-15 мая проходит форум "Один пояс - один путь". Для участия в мероприятии прибыли представители высшего руководства 28 государств, включая президента России Владимира Путина, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким. Общее число участников превысит 1,2 тыс. человек.