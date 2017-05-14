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Губернаторы регионов Австрии хотят видеть Курца главой Австрийской народной партии

Международная панорама
14 мая, 7:08 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Слова поддержки главе МИД высказали главы правительств федеральных земель Нижняя Австрия, Тироль и Штирия

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ВЕНА, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Влиятельные главы правительств нескольких регионов Австрии выступили в поддержку кандидатуры министра иностранных дел страны Себастьяна Курца на пост нового председателя Австрийской народной партии (АНП) и его предложения провести досрочные выборы в парламент республики. Правление старейшей консервативной партии в воскресенье будет выбирать нового руководителя после отставки вице-канцлера Райнхольда Миттерленера, и многие высокопоставленные члены АНП готовы видеть на этом посту именно Курца.

В частности, слова поддержки министру высказали председатель правительства крупнейшей федеральной земли Нижняя Австрия Йоханна Микль-Ляйтнер, глава правительства земли Тироль Гюнтер Платтер и правительства земли Штирия Херманн Шютценхофер. Они все входят в АНП и считаются наиболее влиятельными партийными деятелями.

План Курца

Как стало известно из ближайшего окружения Себастьяна Курца, в субботу он выдвинул сразу семь условий, при которых готов встать у руля партии. Все они касаются прежде всего наделения нового председателя неограниченными полномочиями при принятии решений: свободу действий в процедуре назначения на руководящие посты в региональные ячейки, самостоятельное определение и выдвижение кандидатов на выборы, получение права вето на решения совета правления партии. При этом все эти изменения должны быть закреплены в письменном виде в уставе партии.

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По словам Микль-Ляйтнер, обсуждение этих вопросов состоялось заранее, и Курц не диктовал свои правила. Новые меры лишь призваны сосредоточить необходимую власть в руках председателя для успешного служения Австрии. "Глава партии должен подбирать свою команду на свое усмотрение также, как это происходит на региональном уровне", - отметила она.

"Себастьян Курц имеет четкое представление, как модернизировать партию и успешно провести перевыборы", - добавил Платтер и подчеркнул, что поддержит Курца во главе АНП и пойдет за ним. "Кто не рискует, тот не выигрывает", - заявил Шютценхофер. По его словам, Курц рискует, но его смелость, ясность и новый взгляд всем нравится, поэтому планы Курца получат широкое одобрение на правлении партии. "Это прорыв Австрии в новое время", - добавил он.

При этом наблюдатели отмечают, что "план Курца" по реформированию партии и подготовке к досрочным выборам разрабатывался давно. Сам министр в последние два месяца совершил несколько поездок по австрийским регионам и участвовал в региональных партийных встречах. Он также регулярно выступал с речами в Тироле, и даже вслед за канцлером Керном приехал на грандиозное празднование открытия нового офиса крупнейшей австрийской компании по разработке компьютерных приложений для спорта Runtastic в Пашинге. Его выступление породило разговоры о начале предвыборной борьбы.

Заседание правления

Решение о назначении нового председателя партии должно быть принято в воскресенье на заседании партийного правления. Власть в АНП сосредоточена преимущественно в австрийских регионах. Организационный устав партии гласит, что федеральное партийное правление является вторым по значимости руководящим органом после партийного съезда.

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В правление входят председатель партии, четыре его заместителя, генеральный секретарь, а также финансовый референт, и всех их выбирают на федеральном партийном съезде. В правлении также участвуют главы региональных отделений партий, глава фракции в парламенте и руководители крупнейших движений и объединений партий.

Интригой остается вопрос: захочет ли новый руководитель продолжить работу коалиционного правительства или же он предложит провести досрочные парламентские выборы. Известно, что Курца поддерживает партийное большинство, главы всех партийных объединений и движений, региональных партий.

Как отмечает агентство APA, после избрания Курца председателем партии пост министра экономики, науки и научных исследований может занять статс-секретарь этого министерства Харальд Марер, а должность вице-канцлера перейдет министру финансов Хансу Йоргу Шеллингу или министру сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей среды и водных ресурсов Австрии Андрэ Руппрехтеру. Но это решение Курц сможет принять только на будущей неделе.

Борьба в правительстве

Внезапная отставка вице-канцлера, министра экономики и председателя АНП Райнхольда Миттерленера произошла 10 мая. Затем главный претендент на его место министр иностранных дел Себастьян Курц заявил, что готов встать у руля партии, если ему предоставят новые полномочия, и партия пойдет за ним на досрочные выборы. Министр также отказался от предложения канцлера и председателя Социал-демократической партии Австрии Кристиана Керна продолжить работу коалиционного правительства под своим руководством.

Канцлер сначала заявил, что в случае официального запроса АНП провести досрочные выборы намерен исключить всех министров этой партии из правительства и продолжить работу в одиночку, но сейчас вновь пытается найти компромисс с консерваторами. Однако эксперты говорят, что механизм досрочных выборов запущен и вряд ли их что-то сможет остановить. Тем более, что оппозиция в лице правой Австрийской партии свободы и Новой Австрии также выступает за перевыборы и не допустит единоличного правления СПА в правительстве.

Коалиционное правительство республики в настоящее время состоит из двух основных политических сил СПА и АНП.

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Курц, Себастьян
Страны
Австрия
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