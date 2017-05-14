Госсекретарь США не боится утраты самостоятельности в свете увольнения главы ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не беспокоится об утрате самостоятельности в свете сенсационного решения президента Дональда Трампа уволить директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью телекомпании NBC, фрагмент которого была опубликован в субботу.

"У меня замечательные взаимоотношения с президентом", - отметил Тиллерсон. "Я понимаю, какие задачи он ставит. Если они мне ясны не до конца, то тогда мы разговариваем на этот счет", - уточнил госсекретарь. Полностью его интервью выйдет в эфир 14 мая.

"Я привержен тому, чтобы помогать президенту достигать поставленных целей и добиваться успеха", - продолжал он. "Я понимаю, что мне надо завоевывать его доверие каждый день", - отметил Тиллерсон, пояснив, что имеет в виду руководство Госдепартаментом "в соответствии с указаниями", подготовленными с учетом видения главой государства дальнейшего развития страны.

Госсекретарь дал ясно понять, что четко видит грань, разделяющую служение американскому народу и преданность президенту США. "Я никогда не изменю моим собственным принципам. Такова моя линия (поведения). Ценности нашей страны являются и моими ценностями", - резюмировал Тиллерсон.

Как сообщила в четверг газета New York Times, отправной точкой для решения уволить директора ФБР стал его отказ поклясться в верности президенту США. Встреча между ними прошла через неделю после инаугурации Трампа 20 января.

Президент США отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ведомства летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.