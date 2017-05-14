Bild: партия Меркель по итогам опросов оторвалась от социал-демократов на 10%

БЕРЛИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) за четыре с половиной месяца до выборов в Бундестаг (парламент ФРГ) опустился до отметки 27%. Согласно опубликованным 14 мая результатам опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag, популярность "красных" снизилась за последнюю неделю на один процентный пункт.

Лидирует в политическом рейтинге блок канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС). Консерваторы пользуются популярностью 37% потенциальных избирателей. Таким образом, ХДС/ХСС оторвался от ближайшего преследователя на 10 процентных пунктов. За Левую партию готовы проголосовать 10% немцев, за "зеленых" и "Альтернативу для Германии" - по 8%, за Свободную демократическую партию - 6%.

В опросе участвовали 1,8 тысячи человек.

Ближайшие выборы в германский парламент, по итогам которых будет сформировано правительство и определен канцлер, пройдут 24 сентября. На них население будет голосовать за партии, каждая из которых в свою очередь выдвигает кандидата на должность главы кабинета. Если ни одна политическая сила не получает абсолютного большинства, начинается процесс формирования межпартийной коалиции: политические силы договариваются друг с другом о создании блока. Сейчас в ФРГ правит коалиция, которую в соответствии с местной политической традицией называют "большой", - ХДС/ ХСС и СДПГ.

Четыре года назад консерваторы на правах политической силы, набравшей больше голосов, выдвинули на должность канцлера Меркель, а социал-демократы делегировали в правительство вице-канцлера Зигмара Габриэля. Между этими партиями распределены и министерские портфели. Согласно нынешним опросам, большинство вновь наберут на двоих ХДС/ ХСС и социал-демократы. В таком случае они же будут договариваться о канцлере: от консерваторов на эту должность вновь претендует Меркель, а от "красных" - бывший глава Европарламента Мартин Шульц.