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Церемония инаугурации президента Франции пройдет в условиях чрезвычайных мер безопасности

Международная панорама
14 мая, 9:48 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Ужесточается режим безопасности в районе Елисейского дворца, перекрываются или берутся под жесткий контроль все ближайшие улицы

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ПАРИЖ, 14 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Чрезвычайные меры принимаются в Париже для обеспечения безопасности при проведении церемонии инаугурации нового президента страны Эмманюэля Макрона. В городе мобилизовано более 1,5 тыс. полицейских и жандармов, дежурят военные патрули.

Особая улица

Вооруженные автоматами полицейские с помощью автобусов перекрыли расположенную рядом с отделением ТАСС улицу Клер, на которой с середины 2016 года в большом многоквартирном доме проживает супружеская чета Макронов. Несколько раз сквозь кордон проходили группы все новых полицейских в штатском, одна из задач которых - обеспечивать безопасность в этом доме.

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Именно отсюда с большим эскортом Макрон в бронированном автомобиле отправится в Елисейский дворец, на красную ковровую дорожку которого он должен вступить ровно в 10:00 (11:00 мск). Его супруга Брижит прибудет отдельно за 10 минут. Это связано с тем, что по протоколу она не должна вместе с мужем подниматься по лестнице дворца навстречу Франсуа Олланду, так как тот не женат и будет встречать их один.

Улица Клер после второго тура президентских выборов и победы на них Эмманюэля Макрона постоянно перекрывается в то время, пока в своей квартире находится будущий президент. Попасть в свои дома местные жители могут лишь по предъявлению документов. Тем не менее, несмотря на строгие меры безопасности его супруга Брижит практически без охраны периодически появляется в квартале и с удовольствием фотографируется с его жителями.

Поля под контролем

Ужесточается режим безопасности в районе Елисейского дворца. Перекрываются или берутся под жесткий контроль все ближайшие улицы. Практически недоступной стала площадь Бово, расположенная между Елисейским дворцом и главной резиденцией министра внутренних дел Франции. На всех ближайших к Елисейскому дворцу улицах полиция проверяет у прохожих сумки.

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Дополнительные подразделения полиции и жандармерии будут переброшены в ближайшее время в район Елисейских полей, так как в полдень, после завершения церемонии инаугурации новый президент проследует по этому главному проспекту столицы к Триумфальной арке, где состоится церемония зажжения огня у могилы Неизвестного солдата. Полиция предупредила, что публика будет удалена на большое расстояние от площади Шарля де Голля, на которой находится Триумфальная арка.

По всем Елисейским полям установлены барьеры, к которым зрители, желающие увидеть проезжающего президента, будут допускаться только после тщательного досмотра и проверки металлоискателями. На крышах окружающих домов располагаются снайперы спецподразделений полиции и жандармерии. Обширная зона вокруг проспекта будет полностью закрыта для автомобильного движения, это на несколько часов практически парализует западную часть французской столицы.

Встреча в мэрии

Вечером зона безопасности переместиться в район парижской мэрии - туда новый президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет для встречи с градоначальником Анн Идальго. Как ожидается, они обсудят меры, предпринимаемые для избрания Парижа в качестве места проведения Олимпийских игр 2024 года.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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