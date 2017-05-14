Израиль призывает Иорданию осудить нападение на полицейского в Иерусалиме

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль призвал Иорданию осудить нападение на полицейского, совершенное 13 мая в Иерусалиме подданным Хашимитского королевства.
"Как Израиль осуждает теракты, произошедшие в Иордании, Иордания должна осуждать теракты, совершенные в Израиле, террор есть террор, где бы он ни происходил", - говорится в поступившем в представительство ТАСС заявлении канцелярии израильского премьер-министра.
В субботу, 13 мая, вооруженный ножом мужчина ранил израильского полицейского у Львиных ворот в Старом городе Иерусалима. "До того, как его нейтрализовали, вооруженный ножом нападавший ударил полицейского, который впоследствии был госпитализирован", - говорится в распространенном после атаки сообщении полиции Израиля. По данным СМИ, совершивший нападение 57-летний иорданский турист скончался от полученных огнестрельных ранений на месте.
"Возмутительно слышать ту поддержку, которую высказал официальный представитель правительства Иордании по отношению к теракту, произошедшему в Старом городе в Иерусалиме, - отметили в канцелярии израильского премьера. - Видеозапись четко показала, что иорданский турист ударил ножом израильского полицейского".
Волна насилия в зоне палестино-израильского противостояния началась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов погибли 42 израильтянина и трое иностранцев, более 500 человек получили ранения.