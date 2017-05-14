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В Елисейском дворце проходит церемония инаугурации нового президента Франции

Международная панорама
14 мая, 12:12 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

В ходе нее уходящий президент Франсуа Олланд передаст Эмманюэлю Макрону контроль над ядерными силами и даст напутствия

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Эмманюэль Макрон (на красной дорожке) перед началом церемонии инаугурации в Елисейском дворце

Эмманюэль Макрон (на красной дорожке) перед началом церемонии инаугурации в Елисейском дворце

© EPA/PATRICK KOVARIK/POOL

ПАРИЖ, 14 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Церемония передачи власти от седьмого президента Французской Республики Франсуа Олланда восьмому - Эмманюэлю Макрону проходит в Елисейском дворце.

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Политик, одержавший победу на выборах, в ходе которых он получил 66% голосов избирателей, прибыл в резиденцию главы государства на парижской улице Фобур Сент-Оноре. От главных ворот Елисейского дворца Эмманюэль Макрон, одетый в строгий темносиний костюм, под звук трубы военного оркестра медленно прошел пешком по расстеленной 60-метровой красной ковровой дорожке. Справа от нее был выстроен почетный караул президентской гвардии. Слева, во дворе, а также на крыше-террасе бокового здания за торжественной сценой наблюдали более 500 журналистов.

На ступенях Елисейского дворца Макрона тепло встретил Олланд, пятилетний период правления которого завершится уже через полчаса. Политики приветствовали друг друга и поднялись на второй этаж левого крыла дворца, в президентский кабинет.

Церемония инаугурации нового президента Франции продолжится в Елисейском дворце до полудня (13:00 мск). В ходе нее уходящий президент передаст новому лидеру страны контроль над ядерными силами и напутствует на деятельность во главе французского государства.

По традиции Эмманюэль Макрон будет возведен в степень Великого магистра Ордена почетного легиона. Глава Конституционного совета официально объявит его президентом Французской Республики. Макрон произнесет свою первую речь в качестве нового главы государства.

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Персоны
Олланд, Франсуа Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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