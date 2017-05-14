В Елисейском дворце проходит церемония инаугурации нового президента Франции

Боксер Флорес считает, что Поветкин откажется боксировать с ним 1 июляСпорт 14 мая, 12:32
Эмманюэль Макрон провозглашен президентом ФранцииМеждународная панорама 14 мая, 12:29
В Елисейском дворце проходит церемония инаугурации нового президента ФранцииМеждународная панорама 14 мая, 12:12
Семин заявил, что впервые слышит об интересе "Локомотива" к футболисту НазаровуСпорт 14 мая, 11:10
Алекс: болельщики "Спартака" во всем мире заслужили победу клуба в РФПЛСпорт 14 мая, 10:29
Федор Емельяненко не жалеет об отказе выступать в UFCСпорт 14 мая, 10:08
Бабаев: ЦСКА не имеет предпосылок к продлению контракта с ЕременкоСпорт 14 мая, 9:48
Черчесов рассчитывает на Фернандеса в ближайших матчах сборной России по футболуСпорт 14 мая, 9:36
Лавров заявил, что не знает причину шумихи вокруг фотографий с его встречи с ТрампомПолитика 14 мая, 9:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 14 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Церемония передачи власти от седьмого президента Французской Республики Франсуа Олланда восьмому - Эмманюэлю Макрону проходит в Елисейском дворце.
Политик, одержавший победу на выборах, в ходе которых он получил 66% голосов избирателей, прибыл в резиденцию главы государства на парижской улице Фобур Сент-Оноре. От главных ворот Елисейского дворца Эмманюэль Макрон, одетый в строгий темносиний костюм, под звук трубы военного оркестра медленно прошел пешком по расстеленной 60-метровой красной ковровой дорожке. Справа от нее был выстроен почетный караул президентской гвардии. Слева, во дворе, а также на крыше-террасе бокового здания за торжественной сценой наблюдали более 500 журналистов.
На ступенях Елисейского дворца Макрона тепло встретил Олланд, пятилетний период правления которого завершится уже через полчаса. Политики приветствовали друг друга и поднялись на второй этаж левого крыла дворца, в президентский кабинет.
Церемония инаугурации нового президента Франции продолжится в Елисейском дворце до полудня (13:00 мск). В ходе нее уходящий президент передаст новому лидеру страны контроль над ядерными силами и напутствует на деятельность во главе французского государства.
По традиции Эмманюэль Макрон будет возведен в степень Великого магистра Ордена почетного легиона. Глава Конституционного совета официально объявит его президентом Французской Республики. Макрон произнесет свою первую речь в качестве нового главы государства.