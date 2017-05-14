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На Украине вступил в силу порядок изъятия незаконно ввезенных российских книг

Международная панорама
14 мая, 11:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, мая. /ТАСС

Порядок был утвержден постановлением кабмина 5 апреля

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Порядок изъятия из обращения издательской продукции, которая имеет происхождение, изготовлена или ввозится с территории России, неподконтрольной Киеву территории Донбасса и распространяется в стране без соответствующего разрешения, вступил в силу на территории Украины.

Данный порядок был утвержден постановлением кабинета министров 5 апреля, опубликован в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер") 14 марта и вступает силу через 30 дней со дня его опубликования - 14 мая.

Согласно документу, издательская продукция, которая распространяется на территории Украины без соответствующего разрешения, подлежит обязательному изъятию из обращения "с целью недопущения возможности ее реализации", а само изъятие осуществляется Государственным комитетом по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).

В случае отказа субъекта предоставить издательскую продукцию для ее изъятия, уполномоченные лица обращаются в правоохранительные органы. Изъятая из обращения продукция передается на хранение в Госкомтелерадио. При это решение Госкомтелерадио о наложении административно-хозяйственного штрафа и изъятии из обращения продукции может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Действие порядка не распространяется на издательскую продукцию, ввозимую гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Верховная рада 8 декабря 2016 года запретила ввоз российских книг с антиукраинским содержанием, приняв соответствующий закон.

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