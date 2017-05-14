Эмманюэль Макрон провозглашен президентом Франции

ПАРИЖ, 14 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Председатель Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эмманюэля Макрона президентом страны.

"Вы вступаете в должность и становитесь восьмым президентом Французской Республики", - сказал Фабиус. Он подчеркнул, что за Макрона "проголосовали более 20 млн французов", и назвал прошедшую предвыборную кампанию в стране беспрецедентной по своей напряженности и противоборству кандидатов.

Церемония инаугурации восьмого президента Французской Республики продолжается в настоящее время в Елисейском дворце. Она началась со встречи между завершившим свой пятилетний период правления Франсуа Олландом и победителем выборов Эмманюэлем Макроном.

Лоран Фабиус в своем выступлении напомнил новому президенту Франции, что заступая на высший пост в стране он одновременно становится и главнокомандующим вооруженными силами страны. "Вы воплощаете теперь собой надежды Франции", - сказал также Фабиус. Он призвал нового президента содействовать стабильности в республике и "утихомирить страсти", имея в виду противоборство между правыми, центристскими и левыми силами, а также радикализацию части мусульман страны.

Генерал Бенуа Пюга, Великий канцлер Ордена Почетного легиона, передал по традиции Эмманюэлю Макрону золотую нагрудную цепь Великого магистра Ордена, а также награду высшей степени Ордена, сделав его кавалером Большого креста. Собравшимся была продемонстрирована золотая цепь Великого магистра Ордена Почетного легиона, после чего Эмманюэль Макрон подписал документ, удостоверяющий, что он вступил в должность Великого магистра.

Ранее на крыльце Елисейского дворца прошла церемония прощания Макрона и Олланда. Она состоялась после беседы двух политиков в президентском кабинете, которая продлилась более часа, хотя первоначально не должна была занять более 25 минут.

Затем Макрон и Олланд расстались, сказав друг другу теплые слова и крепко пожав руки. Эмманюэль Макрон проводил Олланда до машины, спустившись с ним по лестнице крыльца дворца, что по протоколу является демонстрацией уважения к уходящему политику. Сам Олланд в 2012 году, заступив на пост президента, не стал провожать Николя Саркози от дверей дворца, быстро отвернулся от него и ушел, что было воспринято в политическом мире как откровенное оскорбление бывшему главе государства. Олланду затем пришлось публично извиниться за произошедшее.

По красной ковровой дорожке Олланд под вспышки фотоаппаратов и аплодисменты собравшихся дошел до своего автомобиля, стоявшего в середине главного двора резиденции. Из Елисейского дворца бывший президент Франции направился на противоположный берег Сены, на улицу Сольферино, где расположена штаб-квартира Французской социалистической партии. Тем самым Олланд повторил тот путь, который в 1995 году проделал его предшественник-социалист Франсуа Миттеран.

В здании на улице Сольферино Франсуа Олланду предстоит встреча с деятелями партии, ее депутатами и сенаторами. Вечером бывший президент возглавит в небольшом кругу друзей торжественный ужин.

Покинувший пост Олланд в соответствии с существующими правилами получит от государства служебную квартиру, несколько оплачиваемых помощников, охрану, шофера и машину. По неофициальным данным, квартира Франсуа Олланда будет находиться на престижной улице Риволи.