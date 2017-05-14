Британские власти потратят $64 млн на укрепление кибербезопасности службы здравоохранения

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ЛОНДОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Власти Великобритании потратят дополнительно £50 млн ($64 млн) на обеспечение безопасности компьютерных систем Национальной службы здравоохранения (NHS). Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.
"Мы выделили £1,9 млрд ($2,45 млрд), чтобы лучше защитить нас от кибератак. Мы потратим около £50 млн фунтов на киберсистемы NHS, чтобы укрепить их безопасность", - сказал он.
От вирусной атаки в пятницу пострадали 48 филиалов NHS по всей стране, включая больницы, поликлиники и фонды здравоохранения, что привело к отмене в медучреждениях приема амбулаторных больных, нарушениям в работе службы скорой помощи и сбою в проведении запланированных хирургических операций.