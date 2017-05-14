Макрон намерен добиваться единства и согласия во Франции

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ПАРИЖ, 14 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев, Дмитрий Горохов/. Эмманюэль Макрон, вступивший на президентский пост, намерен добиваться согласия общества для решения задач, стоящих перед Францией.
"Я не отступлю ни от одного из своих предвыборных обязательств", - заявил избранный президент, выступая в Елисейском дворце на церемонии инаугурации.
"Мы должны объединиться для того, чтобы написать одну из лучших страниц в нашей истории. Мир нуждается во Франции как никогда ранее", - считает Макрон. Он подчеркнул, что намерен в своей миссии опираться на широкий спектр политических и общественных сил. "Мне понадобится поддержка каждого из вас", - сказал Макрон.
"Мы обязаны вернуть французам веру в самих себя", - продолжил он. Глава государства отметил большой вклад своих предшественников на президентском посту в обеспечении высших интересов Франции. Так, генерал де Голль "восстановил величие Франции", Жорж Помпиду "превратил ее в экономическую державу", Валери Жискар д’Эстен "ввел страну в современную эпоху", Франсуа Миттеран "соединил французскую и европейскую мечту".
"Мир будет со вниманием прислушиваться к словам Франции", - убежден Макрон. Франция всегда останется "на стороне свободы и солидарности в мире", также обещал он.
Макрон подчеркнул особую важность действий Франции по укреплению европейского сотрудничества. "Нам нужен более эффективный Европейский союз, более демократический, более политический, поскольку он является инструментом нашей мощи и нашего суверенитета. И я приложу к этому все силы", - заявил новый президент.