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В результате минометного обстрела в Афганистане погибли не менее пяти детей

Международная панорама
14 мая, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Еще два ребенка получили ранения, сообщает Синьхуа

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять детей погибли, еще двое получили ранения в результате минометного обстрела на востоке Афганистана.

Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его информации, инцидент произошел в провинции Лагман. Другие подробности пока не приводятся.

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