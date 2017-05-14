В результате минометного обстрела в Афганистане погибли не менее пяти детей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять детей погибли, еще двое получили ранения в результате минометного обстрела на востоке Афганистана.

Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его информации, инцидент произошел в провинции Лагман. Другие подробности пока не приводятся.