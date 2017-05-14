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Задержан украинский пранкер, пытавшийся сорвать выступление Джамалы на "Евровидении-2017"

Международная панорама
14 мая, 13:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, мая. /ТАСС

Виталий Седюк находится в изоляторе временного содержания, ему вменяется хулиганство

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Полиция задержала украинского пранкера Виталия Седюка, пытавшегося сорвать выступление певицы Джамалы на "Евровидении-2017". Об этом сообщил сегодня глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Сердюк - украинский гражданин. Во время выступления нашей Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как "неофициально работает провоцирующим журналистом", - пояснил Аваков в Facebook.

По словам министра, во время задержания Седюк оказывал сопротивление. "Он задержан на 72 часа до суда, который выберет ему завтра меру пресечения по статье 296 ч. 3 (хулиганство с отягчающими) - от штрафа до 5 лет лишения свободы", - отметил Аваков, добавив, что пранкер помещен в изолятор временного содержания.

В финале "Евровидения-2017", который прошел в ночь с 13 на 14 мая в Киеве, Джамала выступала в качестве почетного гостя. Во время ее выступления Сердюк с флагом Австралии выскочил на сцену. Пробежав вокруг певицы, он спустил с себя штаны, после чего охрана конкурса его увела.

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Выходки Сердюка

Это далеко не единственная выходка Сердюка, который с 2009 года работает на украинском телеканале "1+1". Он сделал интервью со многими знаменитостями: Биллом Клинтоном, Мадонной, Сарой Джессикой Паркер, Кайли Миноуг, Тони Брэкстон, Уиллом Смитом, Моникой Белуччи, Памелой Андерсон и другими.

По данным украинского издания "Страна", первую выходку Сердюк совершил в апреле 2011 года. В прямом эфире во время церемонии бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон он сделал предложение без пяти минут герцогине Кейт. Так как подойти к ней самой у Сердюка не получилось, он обратился к Кейт с телеэкранов.

В 2012 году на премьере фильма "Люди в черном 3" в Москве украинец подошел к Уиллу Смиту, который собрался раздавать автографы. Сначала Седюк обнял актера, а затем попытался поцеловать. Смит оттолкнул пранкера и дал ему оплеуху.

В феврале 2013 года Виталий Седюк смог пробраться на церемонию Grammy и даже вышел на сцену, чтобы получить награду вместо Адель. Все произошло так быстро, что охрана спохватилась не сразу.

Два года назад на Неделе высокой моды в Париже Виталий Седюк набросился на Ким Кардашьян, когда она выходила из машины, и попытался повалить на землю. Журналиста остановили охранники Кардашьян, после чего он был арестован.

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