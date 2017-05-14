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Президент Польши предложил провести референдум по конституции 11 ноября 2018 года

Международная панорама
14 мая, 13:52 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Действующая в стране конституция была принята при явке в 42%

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ВАРШАВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Президент Польши Анджей Дуда назвал возможную дату проведения в республике референдума по вопросу о внесении поправок в конституцию страны. Как он заявил в опубликованном фрагменте интервью для еженедельника Wprost, всенародное голосование может пройти 11 ноября 2018 года.

"Вскоре я назначу представителя по вопросам референдума. Предложенное мной голосование с согласия Сената могло бы состояться 11 ноября 2018 года или в какой-то из ближайших дней", - сказал он.

Как напомнил президент Польши, действующая в Польше сейчас конституция была принята при явке, составившей 42%. "За этот документ проголосовали 6 млн 400 тыс. человек, а против, несмотря на низкую явку, 5 млн. Я на президентских выборах получил 8 млн 600 тыс. голосов, поэтому у меня есть мандат общества инициировать такие дебаты (об изменении конституции - прим. ТАСС)", - отметил он.

С инициативой проведения конституционного референдума Дуда выступил 3 мая. Польский лидер предложил провести голосование в 2018 году. Вместе с тем, согласно польской конституции, инициатива президента может быть реализована только с согласия Сената (верхней палаты парламента). Отвечая на вопрос о том, когда в парламент будет направлен соответствующий запрос, Дуда ответил, что это произойдет "в подходящее время".

В настоящее время в Польше действует основной закон страны, утвержденный парламентом 2 апреля 1997 года. В стране уже несколько лет ведется дискуссия о необходимости написания новой конституции. Разные политические силы предлагают свои версии и концепции. В частности, лидер партии Kukiz'15 Павел Кукиз назвал действующий главный закон страны "постбольшевистским" и выразил мнение, что его как можно скорее нужно заменить новым, ориентированным на благо граждан.

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