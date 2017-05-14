Канцлер Австрии: правительство развалилось, выборы в парламент пройдут осенью

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ВЕНА, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Канцлер и председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиан Керн возложил ответственность за развал правительства на партнера по коалиции - Австрийскую народную партию (АНП) и не исключил возможность проведения осенью досрочных парламентских выборов. Коалиционное правительство республики в настоящее время состоит из двух основных политических сил - СДПА и АНП.
"Надо признать, что АНП в пятницу поставила крест на коалиции, когда перед телекамерами было четко сказано, что они больше не хотят работать и пришел конец. Можно долго обсуждать формат того, как это было сделано и почему именно в МИД, но теперь в ближайшие месяцы нужно определиться, как подготовиться к переходному периоду, а пока в интересах страны следует продолжить работу и реформы", - сказал канцлер в программе "Час для прессы" на телеканале ORF2.
По его словам, в нынешнем году развернется горячая дискуссия о досрочных выборах в парламент. "Моя партия, СДПА, могла уже неоднократно распустить это правительство, но я привык проявлять ответственность. С Австрией нельзя играть: сначала страна, а потом партия", - подчеркнул Керн, добавив, что никогда не хотел распускать коалицию.
Он также отметил, что АНП несет всю ответственность за будущее кабинета министров. "Как я уже говорил ранее, исхожу из того, что осенью этого года определенно могут пройти новые выборы", - сказал канцлер. "Теперь все будет зависеть от АНП. Надо решить, как мы будем работать дальше", - сообщил он.
Керн вновь обратил внимание на возможность исключения из правительства министров от АНП, но заверил, что не намерен погружать страну в хаос. "Мы вместе взвешенно обсудим вопрос, кто из АНП хочет продолжить работу в правительстве, а кто считает это бессмысленным", - сказал он.
Представители высшего политического руководства Австрии уже неоднократно говорили, что досрочные выборы могут пройти осенью текущего года, в сентябре или ноябре, вместо очередных, запланированных на 2018 год.
Участники внеочередного заседания правления АНП 14 мая примут решение, кто станет ее председателем после отставки вице-канцлера и министра экономики Райнхольда Миттерленера. Интригой остается вопрос о том, захочет ли новый руководитель продолжить работу коалиционного кабинета или же предложит провести досрочные парламентские выборы. Главный претендент на его место министр иностранных дел Себастьян Курц ранее заявил, что готов встать у руля партии, если ему предоставят новые полномочия. Он также отказался от предложения продолжить работу коалиционного правительства под руководством Керна.