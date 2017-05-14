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Несколько сотен боевиков покинули район Кабун на востоке Дамаска

Международная панорама
14 мая, 15:07 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Некоторые из боевиков согласились воспользоваться правительственной амнистией и пройти проверку в правоохранительных органах

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БЕЙРУТ, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Вывод членов бандформирований начался из промышленного района Кабун на востоке Дамаска. Как сообщило агентство SANA, несколько сотен боевиков с семьями покинули этот пригород на автобусах, направившись в провинцию Идлиб на север страны. Часть из них согласилась воспользоваться правительственной амнистией и пройти проверку в правоохранительных органах.

В субботу вооруженные группировки, окруженные в Кабуне, согласились капитулировать после того, как бойцы правительственной армии перекрыли подземные туннели, связывающие этот район с регионом Восточная Гута в окрестностях сирийской столицы.

Кабун с 2012 года находился в руках вооруженных формирований, которые использовали его для обстрелов жилых кварталов Дамаска из минометов. Жертвами их атак стали десятки мирных граждан.

В начале мая 1,4 тыс. боевиков покинуло пригороды Барзе и Тишрин на севере Дамаска. Как ожидается, следующей точкой, где будет осуществлено соглашение о локальном примирении, станет палестинский лагерь Ярмук, расположенный на юге сирийской столицы.

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