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Макрон возглавил торжественную церемонию у Триумфальной арки

Международная панорама
14 мая, 15:17 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

У Триумфальной арки новый президент Франции зажег огонь у могилы Неизвестного солдата

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ПАРИЖ, 14 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Эмманюэль Макрон, заступивший на пост президента Франции, возглавил торжественную церемонию зажжения огня у могилы Неизвестного солдата у подножия Триумфальной арки. По сложившейся традиции она проводится в день инаугурации главы государства.

Макрон ранее проехал от Елисейского дворца по Елисейским полям к Площади Шарля де Голля в окружении всадников президентской гвардии и ее мотоциклистов. Кортеж был выстроен таким образом, чтобы максимально затруднить попытку покушения на президента. В небе летали вертолеты, на крышах соседних зданий дежурили снайперы спецподразделений полиции и жандармерии.

Парижане на протяжении всего маршрута тепло приветствовали нового президента, который, стоя в военном джипе, махал им в ответ рукой. У Триумфальной арки Макрон зажег огонь у могилы Неизвестного солдата. Он долго беседовал с приглашенными на церемонию ветеранами Второй мировой войны, а также с участниками более поздних военных конфликтов, в которых участвовала Франция. Ветераны стояли строем со знаменами своих подразделений.

В ходе предвыборной кампании Макрон неоднократно заявлял, что свой первый визит за рубеж он совершит в места дислокации французских войск, действующих за границей. По завершению церемонии у Триумфальной арки президент расписался в книге почетных гостей, пообщался с собравшимися парижанами.

Могила Неизвестного солдата была размещена под Триумфальной аркой в 1920 году в память о многомиллионных жертвах, понесенных страной и ее войсками в годы Первой мировой войны. Вечный огонь был зажжен у могилы в 1923 году. В дневное время он обычно горит слабым пламенем, которое в 18:30 ежедневно усиливается.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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