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Порошенко недоволен результатами расследования убийства Павла Шеремета

Международная панорама
14 мая, 15:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, мая. /ТАСС

По словам президента, в понедельник на допрос по делу Павла Шеремета вызван экс-сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко

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Материал из 1 страницы

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко недоволен тем, как расследуется дело об убийстве в июле 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета.

"Я ждал большего, более лучшего результата и недоволен тем, что у нас нет убийцы и он не привлечен к ответственности", - сказал он, выступая на пресс- конференции в украинской столице.

По словам президента, в понедельник на допрос по делу Павла Шеремета вызван экс-сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, когда он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство. Автомобиль принадлежал руководителю интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле, однако в то утро ее в машине не было.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что, по оценкам правоохранительных органов, мощность взрывного устройства могла составлять 0,4 - 0,6 кг в тротиловом эквиваленте. Полиция квалифицировала гибель Шеремета как умышленное убийство.

Павел Шеремет родился в 1971 году в Минске. Работал в России специальным корреспондентом программы "Новости" на ОРТ, позднее был ведущим еженедельной аналитической программы "Время", являлся редактором отдела политики и общества в журнале "Огонек". Последние пять лет журналист жил на Украине, работал в "Украинской правде", а также ведущим на радио "Вести".

В апреле 2017 года глава национальной полиции Александр Вакуленко заявил, что Украина в рамках расследования убийства Шеремета обратилась к 14 странам за международно-правовой помощью.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Шеремет, Павел Григорьевич
Темы
Кризис на Украине Убийство Павла Шеремета
Страны
Украина
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