К 12:00 на выборах в одном из регионов ФРГ проголосовали 34% избирателей

БЕРЛИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Явка избирателей на выборах в германской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия составила к полудню 34%. Это на пять процентных пунктов больше, чем пять лет назад во время голосования в ландтаг (региональный парламент) нынешнего созыва. Соответствующие данные привел избирком в Дюссельдорфе.

Правом голоса в Северном Рейне - Вестфалии обладают 13,5 млн человек. Это больше, чем в любом другом субъекте ФРГ.

Всего к выборам допущена 31 партия, пять лет назад на попадание в ландтаг претендовали 17 политических сил. Региональный парламент будет избран сроком на пять лет. Избирательные участки закроются в 18:00 (19:00 мск), после этого телеканалы начнут публиковать первые результаты экзитполов.

Выборам в Северном Рейне - Вестфалии в ФРГ традиционно уделяется большое внимание. Их по праву называют "генеральной репетицией" выборов в федеральный парламент Бундестаг, которые пройдут 24 сентября. С учетом высокой численности населения результат станет индикатором политических настроений в стране.

Основная борьба развернется между Социал-демократической партией Германии и Христианско- демократическим союзом.