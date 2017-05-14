К 12:00 на выборах в одном из регионов ФРГ проголосовали 34% избирателей

Тиллерсон считает разбирательство с выборами в США важной частью новых отношений с РФМеждународная панорама 14 мая, 17:01
Власти Москвы внимательно отнесутся к прозвучавшим на митинге против реновации заявлениямОбщество 14 мая, 16:59
"Динамо" вручили кубок за победу в первенстве ФНЛ сезона-2016/17Спорт 14 мая, 16:58
"Шинник" проиграл "Динамо" и лишился шансов попасть в стыковые матчи за выход в РФПЛСпорт 14 мая, 16:56
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят - девятыйСпорт 14 мая, 16:41
IAAF разрабатывает свод правил для российских участников ЧМ-2017 в нейтральном статусеСпорт 14 мая, 16:38
Минстрой лишит госфинансирования регионы без планов благоустройства до 2018 г.Экономика и бизнес 14 мая, 16:28
Организаторы ЧМ-2017 по хоккею заявили, что посещаемость турнира превысила их ожиданияСпорт 14 мая, 16:14
Копьеметательница Ребрик выполнила норматив для участия в ЧМ-2017Спорт 14 мая, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 14 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Явка избирателей на выборах в германской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия составила к полудню 34%. Это на пять процентных пунктов больше, чем пять лет назад во время голосования в ландтаг (региональный парламент) нынешнего созыва. Соответствующие данные привел избирком в Дюссельдорфе.
Правом голоса в Северном Рейне - Вестфалии обладают 13,5 млн человек. Это больше, чем в любом другом субъекте ФРГ.
Всего к выборам допущена 31 партия, пять лет назад на попадание в ландтаг претендовали 17 политических сил. Региональный парламент будет избран сроком на пять лет. Избирательные участки закроются в 18:00 (19:00 мск), после этого телеканалы начнут публиковать первые результаты экзитполов.
Выборам в Северном Рейне - Вестфалии в ФРГ традиционно уделяется большое внимание. Их по праву называют "генеральной репетицией" выборов в федеральный парламент Бундестаг, которые пройдут 24 сентября. С учетом высокой численности населения результат станет индикатором политических настроений в стране.
Основная борьба развернется между Социал-демократической партией Германии и Христианско- демократическим союзом.