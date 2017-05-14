Порошенко анонсировал переговоры с Меркель по подготовке встречи в нормандском формате

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко анонсировал многочасовые переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по подготовке встречи в "нормандском формате".
"Ровно через неделю у меня будут важные переговоры в Берлине с канцлером Германии для подготовки встречи в нормандском формате", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Киеве по случаю либерализации Украины с ЕС визового режима.
В начале мая представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко дала понять, что в связи с недавно прошедшими выборами президента Франции и назначенными на сентябрь выборами канцлера Германии переговоры в нормандском формате могут быть приостановлены.
Позднее заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что работа в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе, в котором участвуют представители Германии, Франции, Украины и России, активно продолжается, в ближайшее время состоится очередное совещание экспертов.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.