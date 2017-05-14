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Десять боевиков движения "Талибан" подорвались на мине на юге Афганистана

Международная панорама
14 мая, 16:11 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов

Еще семь получили ранения

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ТУНИС, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере 10 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) погибли, семь получили ранения в результате подрыва их автомобиля на мине в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщило министерство национальной обороны исламской республики, передает агентство Khaama Press.

"Автомобиль боевиков радикального движения "Талибан" подорвался на самодельном взрывном устройстве, установленном на обочине дороги в южной провинции Кандагар, - отмечается в документе. - По меньшей мере 10 боевиков погибли, семь получили ранения". Согласно заявлению, инцидент произошел в субботу в районе Майванд.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, в ходе антитеррористической операции в районе Ниш афганским силам безопасности удалось ликвидировать 10 боевиков. Еще шестеро были ранены, двое - взяты в плен.

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Темы
Продвижение "Талибана" в Афганистане
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