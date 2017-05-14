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В Кишиневе прошла демонстрация против реформы избирательной системы

Международная панорама
14 мая, 16:53 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Организаторами акции выступили оппозиционные политические силы, требующие отставки правящей в стране коалиции проевропейских партий

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КИШИНЕВ, 14 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Демонстрация против начатой властями реформы избирательной системы прошла в Кишиневе. Ее организовали представители неправительственных организаций, а также оппозиционных политических сил "Платформа Достоинство и Правда", Партия действия и солидарности, "Наша партия", Либерал-демократическая партия Молдовы и Партия коммунистов Республики Молдова, которые требуют отставки правящей в стране коалиции проевропейских партий, обвиняемой в коррупции.

Несколько тысяч манифестантов собрались на митинг у парламента, скандируя "Долой преступную власть!", "Досрочные выборы!", "Долой коррупцию!", "Нет - изменению избирательной системы!" и другие лозунги. "Мы должны начать массовые акции протеста, чтобы не допустить принятия во втором чтении закона об изменении избирательной системы. Мы требуем отзыва из парламента этого законопроекта. Мы потеряем страну, если будем равнодушными", - заявил один из организаторов акции, директор Института публичной политики Аркадий Барбэрошие.

Ораторы подвергли резкой критике реформу, которую предложил лидер правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк. Она предполагает переход от пропорциональной системы выборов в парламент (по партийным спискам) к одномандатным округам. Как считает оппозиция, изменения необходимы ДПМ, чтобы удержать власть в стране после провального правления: согласно результатам последних опросов общественного мнения, властям не доверяют более 80% населения.

Митинг продолжался около двух часов, несмотря на дождь, и закончился мирно. Лидеры оппозиции призвали демонстрантов собраться на новую акцию 28 мая. Полиция, оцепившая парламент, в происходящее не вмешивалась. По оценке организаторов, в манифестации приняли участие более 3 тысяч человек; в Генеральном инспекторате полиции журналистам сообщили, что митингующих было около тысячи.

Президента обвинили в сговоре

Выступающие обвиняли президента Игоря Додона в сговоре с другими представителями молдавского руководства, хотя он их резко критикует, требуя отставки и проведения досрочных выборов. Глава государства заявил, что не подпишет инициированный демократами законопроект о реформе, но предложил в качестве компромисса перейти к смешанной системе, когда 50% депутатов избираются от партий, а другая половина - по одномандатным округам.

Реформа

Для введения новой избирательной системы в Молдавии достаточно изменить Кодекс о выборах большинством в 52 из 101 депутата. Возглавляемая ДПМ правящая коалиция проевропейских партий насчитывает 57 парламентариев. Из них 41 кресло занимают демократы, которые, получив на выборах 2014 года 19 мандатов, удвоили свое представительство за счет перебежчиков из других фракций. Остальные места контролируют Либеральная партия и независимые депутаты.

Компромиссное решение

Против инициативы Плахотнюка высказалось подавляющее большинство политических партий Молдавии, среди которых и входящие в правящую коалицию либералы. При обсуждении проекта в парламенте демократы пошли на компромисс, согласившись взять за основу реформы смешанную систему, которую в качестве альтернативы выдвинули президент и поддерживающая его оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова.

Законопроект утвердили в первом чтении. Далее его планируют направить на экспертизу в Венецианскую комиссию. "Если будет положительное заключение, тогда будет внедрена смешанная система, если будет негативное - останется прежняя", - пообещал Додон.

Социалисты лидируют

Согласно последним опросам, если бы в эти дни в Молдавии прошли парламентские выборы по партийным спискам, то безоговорочную победу на них одержали бы социалисты. За них готовы проголосовать более 52% избирателей, что позволило бы им получить большинство в парламенте, а правящая сейчас ДПМ не смогла бы преодолеть необходимый барьер в 6%.

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