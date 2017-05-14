Порошенко: менять формат по урегулированию ситуации в Донбассе "ни к чему"

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил о безальтернативности минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Минские соглашения позволяют идти в суд, привлекать к ответственности, - сказал он на пресс-конференции в Киеве. - Можем менять формат, можем привлекать Британию, Польшу или США. Но это ни к чему".
В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франции, ФРГ). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. В ней принимали участие экс-президент Украины Леонид Кучма, специальный представитель по гуманитарным вопросам, лидер общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук, главы провозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и посол РФ в Киеве Михаил Зурабов.
По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"). Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
После этого в белорусской столице на постоянной основе с периодичностью несколько раз в месяц стали проходить встречи представителей Киева, РФ, ОБСЕ при участии ДНР и ЛНР для обсуждения реализации комплекса мер.