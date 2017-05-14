СМИ: в Мосуле уничтожен влиятельный помощник главаря ИГ

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Один из основных помощников главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади уничтожен в иракском городе Мосул. Об этом сообщил телеканал AlSumaria со ссылкой на представителя администрации провинции Дияла.

По его информации, экстремист, известный как Заркауи аль-Халис, был ликвидирован вместе с четырьмя своими подручными в результате авиаудара.

Как отмечает телеканал, в 2006-2007 годах он был одним из командиров террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в районе Эль-Халис (провинция Дияла), а затем бежал в Эль-Хувейджу (провинция Киркук). В июне 2014 года аль-Халис присоединился к ИГ и прибыл в Мосул, где занял одну из высших должностей в организации.

Наземная фаза операции по освобождению этого второго по величине города Ирака, более двух лет удерживаемого ИГ, началась 17 октября прошлого года. В конце января командование объявило о возвращении полного контроля над Восточным Мосулом. 19 февраля премьер-министр Хейдар аль-Абади дал старт новому этапу кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В начале марта армия Ирака перекрыла последний путь возможного отхода радикалов - трассу между Мосулом и Талль-Афаром.