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Макрон после церемонии инаугурации посетил военный госпиталь в Париже

Международная панорама
14 мая, 17:38 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Госпиталь "Перси" специализируется на лечении тяжело пострадавших в боевых действиях. В нем также находятся на лечении гражданские лица, раненые в различных терактах на территории страны и за рубежом

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ПАРИЖ, 14 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Эмманюэль Макрон, вступивший в должность президента Франции, после прошедшей церемонии инаугурации посетил военный госпиталь "Перси". Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Военно-медицинское учреждение "Перси" находится в городе Кламар у юго-западной окраины Парижа. Госпиталь специализируется на лечении тяжело пострадавших в боевых действиях - прежде всего получивших сильные ожоги. Также в нем есть корпус для лечения военных, страдающих от психических заболеваний, в частности, от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Здесь же на продолжительном лечении находятся гражданские лица, раненые в различных терактах на территории страны и за рубежом.

Визит президента проходил в полностью закрытом для СМИ режиме. Госпиталь был взят под усиленную охрану спецподразделений жандармерии. Новый президент Франции пробыл в медучреждении около часа, общаясь с ранеными военными и гражданскими лицами.

Французские СМИ расценивают визит Макрона в госпиталь как "очевидный жест, сделанный в сторону французских военных, которым кандидат в президенты уже пообещал увеличить бюджетное финансирование до 2% ВПП". Также среди предвыборных обязательств Макрона фигурирует восстановление в стране всеобщей воинской повинности.

Свою близость к армии Макрон продемонстрировал сразу после завершения процедуры инаугурации - он впервые в истории Пятой Республики отбыл из Елисейского дворца к Триумфальной арке на военном внедорожнике, тогда как его предшественники использовали этот вид транспорта только во время парадов.

В ближайшие дни, по неофициальным данным, Эмманюэль Макрон посетит подразделения французских войск, расквартированные вне Франции и участвующие в операциях по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности в странах Африки.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
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Франция
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