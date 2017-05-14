Порошенко в сентябре озвучит новые шаги по сближению Украины с ЕС и НАТО

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Глава украинского государства Петр Порошенко пообещал обнародовать детали дальнейшего сближения Украины и европейских структур в начале сентября.

"Курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию неизменен. Какими теперь будут особенности и нюансы его внедрения в жизнь? Специальный ответ на эти вопросы планирую обосновать в начале осени в ежегодном послании президента к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении", - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции в Киеве.

Порошенко отметил, что работа над этим документом уже началась.

Законом "Об основах внутренней и внешней политики" не предусмотрена цель вступления в НАТО, а только предполагает "углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в этой организации".

В начале февраля Порошенко заявил, что намерен провести в стране референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении Украины в НАТО.