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Тиллерсон не видит возможности выстраивать отношения с РФ с чистого листа

Международная панорама
14 мая, 17:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

При этом госсекретарь США убежден, что состояние отношений США с Россией оставляет желать лучшего и не идет на благо американскому народу

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Двусторонние отношения с Россией необходимо вернуть на уровень, отвечающий американским национальным интересам, а начинать все с чистого листа не представляется возможным. Такое мнение выразил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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"Я считаю, что нам придется рассматривать весь спектр этих отношений. Есть множество важных областей, которым требуется уделить внимание, если, конечно, мы собираемся вернуться к взаимоотношениям, необходимым, с нашей точки зрения, для безопасности США", - сказал он.

Тиллерсон полагает, что разбирательство с приписываемыми Москве попытками вмешательства в прошлогоднюю предвыборную кампанию в США неизбежно будет играть роль в выстраивании отношений между администрацией президента Дональда Трампа и Россией. "Я считаю, что имеется широкий перечень важных вопросов, которые нужно решить в контексте отношений США и России", - отметил он. "Очевидно, что вмешательство в выборы является одним из таких вопросов. Я полагаю, что данная тема достаточно хорошо задокументирована, природа этого вмешательства хорошо понятна здесь (в США - прим. ТАСС) и не только", - добавил госсекретарь.

Ему был задан вопрос, почему тогда данная тема не затрагивалась на состоявшихся в Вашингтоне 10 мая встречах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с ним и Трампом, чтобы начать все заново. "Я считаю важным осознать, что мы не пытаемся начать все с чистого листа. Я полагаю, что такие термины, как "перезагрузка", используются слишком часто. Нельзя перезагрузить, нельзя стереть прошлое, нельзя начать с чистого листа; мы начинаем с того, что уже есть", - пояснил Тиллерсон.

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Он по-прежнему убежден, что состояние отношений США с Россией оставляет желать лучшего и не идет на благо американскому народу. "Я полагаю, что в целом их (отношения - прим. ТАСС) воспринимают как нездоровые для всего мира. Низкий уровень таких отношений точно является нездоровым для нас, для американского народа и наших интересов в области безопасности", - сказал госсекретарь. "Увидим, сможем ли мы улучшить их или нет", - резюмировал он.

Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемого российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.

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