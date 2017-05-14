Тиллерсон не видит возможности выстраивать отношения с РФ с чистого листа

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Двусторонние отношения с Россией необходимо вернуть на уровень, отвечающий американским национальным интересам, а начинать все с чистого листа не представляется возможным. Такое мнение выразил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я считаю, что нам придется рассматривать весь спектр этих отношений. Есть множество важных областей, которым требуется уделить внимание, если, конечно, мы собираемся вернуться к взаимоотношениям, необходимым, с нашей точки зрения, для безопасности США", - сказал он.

Тиллерсон полагает, что разбирательство с приписываемыми Москве попытками вмешательства в прошлогоднюю предвыборную кампанию в США неизбежно будет играть роль в выстраивании отношений между администрацией президента Дональда Трампа и Россией. "Я считаю, что имеется широкий перечень важных вопросов, которые нужно решить в контексте отношений США и России", - отметил он. "Очевидно, что вмешательство в выборы является одним из таких вопросов. Я полагаю, что данная тема достаточно хорошо задокументирована, природа этого вмешательства хорошо понятна здесь (в США - прим. ТАСС) и не только", - добавил госсекретарь.

Ему был задан вопрос, почему тогда данная тема не затрагивалась на состоявшихся в Вашингтоне 10 мая встречах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с ним и Трампом, чтобы начать все заново. "Я считаю важным осознать, что мы не пытаемся начать все с чистого листа. Я полагаю, что такие термины, как "перезагрузка", используются слишком часто. Нельзя перезагрузить, нельзя стереть прошлое, нельзя начать с чистого листа; мы начинаем с того, что уже есть", - пояснил Тиллерсон.

Он по-прежнему убежден, что состояние отношений США с Россией оставляет желать лучшего и не идет на благо американскому народу. "Я полагаю, что в целом их (отношения - прим. ТАСС) воспринимают как нездоровые для всего мира. Низкий уровень таких отношений точно является нездоровым для нас, для американского народа и наших интересов в области безопасности", - сказал госсекретарь. "Увидим, сможем ли мы улучшить их или нет", - резюмировал он.

Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемого российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.