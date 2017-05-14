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СМИ: в Боснии и Герцеговине поставят памятник жене Трампа

Международная панорама
14 мая, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

По информации Sarajevo Times, с подобной инициативой выступил хозяин обувной фабрики "Бема"

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Памятник первой леди США Меланье Трамп уже в следующем месяце появится в городе Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщила газета Sarajevo Times.

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Гипсовая статуя уроженки Югославии Меланьи Трамп в полный рост появится напротив здания обувной фабрики "Бема" к 20 июня. По информации издания, с подобной инициативой выступил хозяин предприятия. Таким образом он надеется привлечь внимание к городу и внести вклад в улучшение отношений между Вашингтоном и Сараево.

"Мы надеемся в будущем получить от США дружбу, вместо тех бомб, которые сербский народ получил от Билла Клинтона", - цитирует хозяина фабрики американский журнал Newsweek.

Меланья Трамп родилась в 1970 году в Словении, которая тогда входила в состав Югославии. По данным Newsweek, ранее обувная фабрика "Бема" на инаугурацию президента США Дональда Трампа прислала в подарок его супруге пару туфель.

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