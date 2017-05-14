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Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"

Международная панорама
14 мая, 18:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, мая. /ТАСС

Президент Украины заверил, что его сын не носит футболку с надписью "Russia" в повседневной жизни, а надел ее только на празднование Хэллоуина

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко провел воспитательную беседу со своим 15-летним сыном, который ранее сфотографировался в футболке с надписью "Russia".

"Я расцениваю, что даже в вертепе, даже на Хэллоуин такое поведение абсолютно неприемлемо. По этому поводу у меня был разговор с моим 15-летним сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял", - сказал Порошенко, выступая на большой пресс-конференции в Киеве.

Президент уверял, что его сын не носит футболку с надписью "Russia" в повседневной жизни, а надел ее только на празднование Хэллоуина.

На вопрос журналиста, что надо сделать на Украине, чтобы его сын, как и многие дети депутатов, учились в украинских школах, а не за границей, Порошенко ответил, что его дети обучаются за рубежом для того, "чтобы быть в равных условиях" и чтобы из них не выросли "мажоры". При этом он отметил, что уже подготовлены изменения в законы об образовании, и эти реформы - актуальный вопрос.

Ранее в сети появилась фотография младшего сына президента, Михаила, в футболке с принтом-надписью "Russia". Этот снимок был загружен в Instagram одногруппником Михаила по Конкорд колледжу в Англии.

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Порошенко, Петр Алексеевич
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