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Порошенко призвал МВД проинформировать украинцев о расследовании трагедии в Одессе

Международная панорама
14 мая, 18:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, мая. /ТАСС

По словам президента Украины, "львиная часть подозреваемых" установлена, часть из них задержана

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Большинство подозреваемых в деле о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года установлены. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции, призвав МВД детально проинформировать общественность о расследовании.

"Львиная часть подозреваемых установлена, часть из них задержана", - сказал он.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его.

В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Украинские правоохранительные органы признали зачинщиками беспорядков 22 человека, половина из них была арестована, при этом на скамье подсудимых оказались только противники "евромайдана".

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
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