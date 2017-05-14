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ЛНР: заявление Порошенко о нежелании пленных возвращаться в Донбасс является ложным

Международная панорама
14 мая, 19:45 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 14, мая. /ТАСС

Ранее президент Украины заявил о том, что все опрошенные Киевом пленные отказались возвращаться на не подконтрольные Украине территории

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ЛУГАНСК, 14 мая. /ТАСС/. Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что все удерживаемые на подконтрольной Киеву территории жители Донбасса отказались в рамках верификации возвращаться домой, не соответствует действительности. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева.

"С его (Порошенко - прим. ТАСС) стороны это очередной пиар-ход и попытка придания себе значимости перед представителями партии войны, очередная попытка поднять свой имидж в глазах воинствующих представителей Украины. Все это в очередной раз показывает двойные стандарты киевских властей", - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр.

Кобцева напомнила, что ранее Киев всячески пытался затормозить процесс верификации. "Украина в лице госпожи (представителя Киева в гуманитарной подгруппе Ирины - прим. ТАСС) Геращенко в одностороннем порядке меняла договоренности по верификации, достигнутые на заседании группы в Минске, озвучивала несоответствующие действительности заявления по данной теме", - подчеркнула она.

Ранее, выступая на большой пресс-конференции в Киеве, Порошенко заявил о том, что все удерживаемые украинской стороной лица, связанные с конфликтом в Донбассе, в ходе верификации отказались возвращаться на не подконтрольные Украине территории.

Верификация - это процедура, во время которой пленные сообщают, желают ли они остаться после освобождения на территории Украины или вернуться в Донбасс. Процедура долгое время обсуждалась на переговорах в столице Белоруссии в рамках выполнения положений "Минска-2" об обмене пленными. Вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" является одним из основных пунктов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Киев 12 мая сообщил о завершении процесса верификации. Однако представители республик Донбасса опровергли эти утверждения.

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