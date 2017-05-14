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Глава МИД Австрии избран председателем Австрийской народной партии

Международная панорама
14 мая, 20:37 дата обновления: 14 мая, 21:09 UTC+3

Себастьян Курц заявил, что АНП выступает за проведение досрочных парламентских выборов в сентябре этого года

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Министр иностранных дел Австрии и председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц

Министр иностранных дел Австрии и председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц

© EPA/FLORIAN WIESER

ВЕНА, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц был избран председателем консервативной Австрийской народной партии (АНП) после отставки ее прежнего руководителя и вице- канцлера Райнхольда Миттерленера. Об этом стало известно по итогам внеочередного заседания партийного правления, которое состоялось в Политической академии АНП в Вене.

"Правление партии единогласно проголосовало за мое назначение председателем Австрийской народной партии", - заявил Курц на специальной пресс-конференции.

Курц заявил, что АНП выступает за проведение досрочных парламентских выборов в сентябре этого года. 

По словам политика, в понедельник у него состоится встреча с президентом Австрии, а также канцлером и председателем Социал-демократической партии Австрии, на которой будет обсуждаться дата досрочных выборов. 

Решение о назначении было принято правлением партии, состоящим из председателя, четырех его заместителей, генерального секретаря, финансового референта, а также глав региональных отделений, главы фракции в парламенте и руководителей крупнейших партийных движений. Влиятельные главы правительств нескольких регионов Австрии и другие высокопоставленные функционеры ранее выступили в поддержку кандидатуры главы МИД, поэтому вопрос с его назначением считался формальностью.

Курц был главным кандидатом на должность председателя и выдвинул ряд условий, при которых готов возглавить АНП. Все они касаются наделения нового председателя неограниченными полномочиями при принятии решений: свободу действий в процедуре назначения на руководящие посты в региональные ячейки, самостоятельное определение и выдвижение кандидатов на выборы, получение права вето на решения совета правления партии, единоличное определение кандидатов на министерские посты в случае победы на выборах. При этом все эти изменения должны быть закреплены в письменном виде в уставе партии.

Приход нового лидера

Курц ранее высказался в пользу проведения досрочных выборов и отказался от предложения продолжить работу коалиционного правительства под руководством канцлера и председателя Социал-демократической партии Австрии Кристиана Керна. Многие чиновники-консерваторы заявили, что готовы идти за новым лидером и отвоевать у социал-демократов ведущую роль в правительстве.

Канцлер Кристиан Керн возложил сегодня ответственность за развал правительства на партнера по коалиции и не исключил возможность проведения осенью досрочных парламентских выборов. Коалиционное правительство республики в настоящее время состоит из двух основных политических сил - СДПА и АНП.

30-летний Себастьян Курц работает в австрийском правительстве с 2013 года и занимает пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений. На момент своего прихода в кабинет министров не имел законченного высшего образования, которое прервал из-за политической карьеры. До своего назначения министром был куратором правительственной программы по интеграции иностранцев в Австрии. С 1 января текущего года Курц занимает также должность действующего председателя в ОБСЕ.

Внезапная отставка вице-канцлера, министра экономики и теперь уже бывшего председателя АНП Райнхольда Миттерленера произошла 10 мая. Он объяснил свое решение тем, что хочет защитить себя от грязной кампании, которая развернулась против него среди некоторых однопартийцев и в СМИ, косвенно указывающих на необходимость смены председателя. 

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Персоны
Курц, Себастьян
Страны
Австрия
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