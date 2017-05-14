Горсовет Харькова через суд намерен вернуть члену Совфеда звание почетного гражданина

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Высший административный суд Украины (ВАСУ) рассмотрит жалобу Харьковского городского совета о лишении члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александра Шишкина звания почетного гражданина Харькова. Об этом сказано в постановлении ВАСУ, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

"Срок подачи возражений на апелляционную жалобу установлен до 12 июня 2017 года", - отмечается в документе.

В августе 2014 года Харьковский горсовет большинством голосов присвоил звание почетного гражданина Харькова восьмерым лицам, среди которых - двое граждан РФ: председатель совета директоров ОАО "Мосситигрупп" Павел Фукс и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Александр Шишкин. Кандидатуры обоих были внесены Украинской православной церковью Московского патриархата.

28 августа Харьковский окружной административный суд по иску прокуратуры признал решение горсовета незаконным и отменил его. Однако горсовет обжаловал решение суда первой инстанции и добился его отмены. 7 марта 2017 года Дзержинский районный суд Харькова вновь лишил Шишкина звания почетного гражданина и горсовет вновь подал апелляционную жалобу.

В сентябре 2015 года Шишкина внесли в список граждан РФ, относительно которых Украина ввела санкции, в том числе запретила въезд.