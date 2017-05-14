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Экс-глава разведки США назвал "победой России" отставку главы ФБР

Международная панорама
14 мая, 21:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Джеймс Клэппер отметил, что "россияне будут расценивать это как свою очередную победу"

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Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер

Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер

© EPA/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Решение президента США Дональда Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми стало победой России. Такое мнение высказал в эфире телекомпании ABC бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер.

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"В данный момент произошло то, что руководитель расследования данных о потенциальном сговоре между Россией и избирательным штабом Трампа был снят со своего поста. Поэтому россияне будут расценивать это как свою очередную победу", - считает Клэппер. Он до недавнего времени координировал деятельность всех 17 американских спецслужб. 5 марта Сенат Конгресса США утвердил новым главой национальной разведки Дана Коутса.

Ранее в эфире телекомпании CNN Клэппер на просьбу описать реакцию американского разведывательного сообщества на увольнение Коми сказал, что это событие вызвало "большой шок", "глубокое беспокойства и огорчение". "Думаю, что это верно отражает настроения в сообществе", - подчеркнул экс-директор национальной разведки.

Президент США отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.

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