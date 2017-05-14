Климкин: США в процессе урегулирования ситуации в Донбассе готовы оказывать давление на РФ

Сборная Швейцарии проиграла команде Финляндии в матче чемпионата мира по хоккеюСпорт 14 мая, 23:38
Сборная Швеции победила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккеюСпорт 14 мая, 23:23
Митрополит Иларион: воля политиков нужна, чтобы пресечь гонения на христианОбщество 14 мая, 23:20
Два гола Роналду помогли "Реалу" обыграть "Севилью" в матче чемпионата ИспанииСпорт 14 мая, 22:56
Лавров: режим деэскалации планируется распространить на всю СириюПолитика 14 мая, 22:53
В ЮАР установили Знамя Победы на легендарный советский танк Т-34Общество 14 мая, 22:44
Мень: 11 регионов РФ отстают по темпам расселения аварийного жилья по вине губернаторовЭкономика и бизнес 14 мая, 22:34
Лавров: последовательность линии Трампа относительно РФ никогда не нарушаласьПолитика 14 мая, 22:11
Каррера заявил, что "Спартаку" не стоит брать футболистов на высокие зарплатыСпорт 14 мая, 21:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом 10 мая "есть очень интересные идеи", но их сначала необходимо согласовать со всеми партнерами.
Климкин утверждает, что США в процессе урегулирования ситуации в Донбассе готовы оказывать давление на Россию. "Один из главных политических сигналов - это реальное желание присоединиться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. И любые моменты нужно будет потом согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции", - отметил министр в интервью телеканалу "1+1" по итогам своего визита в Вашингтон.
По его словам, у США есть рычаги влияния, которые должны быть реализованы совместно с ЕС и другими странами "большой семерки". "Это могут быть реальные политические сигналы. Конечно, есть экономические рычаги влияния и санкции - это только одно выражение того, что может предприниматься дальше", - сказал Климкин.
Среди "рычагов влияния" он назвал "усиление международной составляющей в Донбассе, усиление Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", создание другой миссии, которая будет "реально" контролировать территорию Донбасса.
Ранее президент США, комментируя итоги встреч с главами МИД России и Украины, заявил, что рекомендовал Москве и Киеву нормализовать отношения.