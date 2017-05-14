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Климкин: США в процессе урегулирования ситуации в Донбассе готовы оказывать давление на РФ

Международная панорама
14 мая, 22:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, мая. /ТАСС

По его словам, у США есть рычаги влияния, которые должны быть реализованы совместно с ЕС и другими странами "большой семерки"

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КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом 10 мая "есть очень интересные идеи", но их сначала необходимо согласовать со всеми партнерами.

Климкин утверждает, что США в процессе урегулирования ситуации в Донбассе готовы оказывать давление на Россию. "Один из главных политических сигналов - это реальное желание присоединиться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. И любые моменты нужно будет потом согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции", - отметил министр в интервью телеканалу "1+1" по итогам своего визита в Вашингтон.

По его словам, у США есть рычаги влияния, которые должны быть реализованы совместно с ЕС и другими странами "большой семерки". "Это могут быть реальные политические сигналы. Конечно, есть экономические рычаги влияния и санкции - это только одно выражение того, что может предприниматься дальше", - сказал Климкин.

Среди "рычагов влияния" он назвал "усиление международной составляющей в Донбассе, усиление Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", создание другой миссии, которая будет "реально" контролировать территорию Донбасса.

Ранее президент США, комментируя итоги встреч с главами МИД России и Украины, заявил, что рекомендовал Москве и Киеву нормализовать отношения.

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Персоны
Трамп, Дональд Климкин, Павел Анатольевич
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