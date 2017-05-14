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Тиллерсон высказался против узкого подхода к нормализации отношений США и России

Международная панорама
14 мая, 22:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Госсекретарь США подчеркнул, что "политика должна быть адаптируемой, должна меняться в зависимости от обстоятельств"

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НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что при выстраивании отношений с Россией нужно мыслить широко и не замыкаться на разбирательстве по поводу попыток вмешательства извне в ход предвыборной кампании в США прошлого года.

В эфире телекомпании NBC он подтвердил, что ознакомился с докладами разведывательного сообщества по поводу вмешательства в избирательный процесс в США, но не усмотрел в них убедительных доказательств результативности таких попыток. "Я считаю, что реальным последствием стал подрыв доверия между Соединенными Штатами и Россией. Как неоднократно говорили президент (Дональд Трамп) и я, сейчас уровень взаимного доверия между нашими странами чрезвычайно низок. Поэтому мы изучаем то, как приступить к процессу восстановления доверия, который в конечном счете будет охватывать все затронутые вопросы", - отметил госсекретарь, назвав упомянутое выше разбирательство "лишь частью более широкого" обмена мнениями с РФ.

Глава внешнеполитического ведомства высказался за то, чтобы различать непреходящие западные ценности и конкретный политический курс. "Политику приходится подгонять под определенную ситуацию, под определенную страну и обстоятельства, под более широкий круг вопросов, затрагивающих наши национальные интересы в области безопасности и экономики. Поэтому политика должна быть адаптируемой, должна меняться в зависимости от обстоятельств", - пояснил госсекретарь.

"Ценности же не должны меняться никогда... Они направляют нашу политику, но если мы будем ставить их перед политикой и выдавать за нее, то у нас не будет пространства для адаптации к меняющимся обстоятельствам на пути к достижению конечной цели", - подытожил Тиллерсон.

Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемого российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.

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