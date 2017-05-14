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Британские спецслужбы предупредили о новых возможных атаках вируса WannaCry

Международная панорама
14 мая, 23:16 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

По словам директора Национального центра кибербезопасности, спецслужбам известно о попытках атаковать другие учреждения Соединенного Королевства, помимо службы здравоохранения

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ЛОНДОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британские специалисты в области кибербезопасности предупредили о новых возможных атаках вируса-шифровальщика WannaCry. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, перед вирусом остаются уязвимыми более 1,3 млн компьютерных систем. "Мы знаем о попытках атаковать другие учреждения Соединенного Королевства, помимо службы здравоохранения", - сказал Киаран Мартин, директор Национального центра кибербезопасности, который является подразделением британской спецслужбы Центр правительственной связи (аналог Агентства национальной безопасности США - прим. ТАСС).

Как сообщил ранее в интервью британскому телеканалу ITV директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт, жертвами совершенной хакерами в пятницу атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах.

В Соединенном Королевстве от вирусной атаки в пятницу пострадали 48 филиалов Национальной службы здравоохранения по всей стране, включая больницы, поликлиники и фонды здравоохранения, что привело к отмене в медучреждениях приема амбулаторных больных, нарушениям в работе службы скорой помощи и сбою в проведении запланированных хирургических операций.

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