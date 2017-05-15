В Минске пройдет очередное заседание контактной группы по Украине

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится в Минске.

Все последнее время в минских переговорах все меньше места занимают ключевые проблемы урегулирования конфликта, к которым относятся политические пункты комплекса мер - вопросы о статусе Донбасса и проведении выборов в регионе. Минская повестка все больше ограничивается обсуждением задач в сфере безопасности, обмена пленными, а также реагированием лишь на самые острые проблемы жизнеобеспечения населения. По ряду этих вопросов в марте - апреле были приняты конструктивные решения, но ни одно из них полностью не удалось воплотить в жизнь, так что ни одна из тем не снимается с повестки дня.

Договоренность о режиме тишины в преддверии Пасхи значительно снизила количество обстрелов, но окончательно не остановила огонь. Верификация пленных, которую стороны договорились провести до 15 мая, полностью осуществлена также не была, и представители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о намерении вновь поднять этот вопрос на очередной встрече в Минске. Из-за решения Киева прекратить подачу воды в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) вновь встают вопросы водоснабжения ЛНР, по которым стороны, как сообщалось, пришли к согласованному решению буквально на прошлом заседании.

Верификация не завершена

О проведении процедуры верификации (подтверждении желания пленных остаться после освобождения на территории Украины или вернуться в Донбасс) участники контактной группы договорились на заседании 26 апреля. Предполагалось завершить ее до 15 мая, но в ходе проведения верификации возникла необходимость уточнить ряд вопросов.

Как сообщила на днях уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, Украина прервала верификацию, не дав опросить всех удерживаемых лиц. По словам омбудсмена, в соответствии с достигнутой с Киевом договоренностью процесс верификации должен был коснуться не только тех, кто, находится в пенитенциарных учреждениях, но и тех, к кому применены меры пресечения без заключения под стражу. Однако в ходе проведения верификации украинская сторона заявила представителям республики о невозможности пообщаться с лицами, находящимися на свободе.

"Аргументировали это тем, что собрать в одном месте тех, кто находится на свободе, против их воли нельзя. Я тогда не понимаю, как три месяца назад это можно было сделать, когда были взяты расписки о том, что эти люди отказываются пересекать линию соприкосновения, и это не было нарушением прав человека", - добавила она.

Морозова рассказала, что уже направила координатору подгруппы Тони Фришу письмо о невыполнении Украиной своих обязательств в полном объеме, и высказала надежду, что решение будет найдено на встрече в Минске 15 мая.

В свою очередь украинская сторона считает процедуру полностью завершенной. Об этом в пятницу со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Валерию Лутковскую и руководителя Объединенного центра по освобождению заложников при СБУ Юрия Кочанова сообщила пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе Дарья Олифер. По ее словам, Киев ожидает, что отчет по верификации станет ключевым вопросом гуманитарной подгруппы и контактной группы в Минске 15 мая.

Президент Украины Петр Порошенко на своей большой пресс- конференции 14 мая и вовсе заявил, что абсолютно все удерживаемые украинской стороной лица, связанные с конфликтом в Донбассе, в ходе верификации отказались возвращаться на не подконтрольные территории. Однако руководитель рабочей группы по обмену военнопленных провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева сразу же заявила, что утверждения Порошенко не соответствуют действительности.

ЛНР вновь осталась без воды

В конструктивном ключе на прошлом заседании обсуждался также вопрос о поставках воды в Луганскую область. Как сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, стороны продемонстрировали готовность в ближайшее время возобновить водоснабжение региона. Однако 4 мая Киев в очередной раз на 85 процентов сократил подачу воды в республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС), объяснив это неоплатой счетов со стороны ЛНР.

Комментируя ситуацию, полпред республики Владислав Дейнего подчеркнул, что власти Украины сами фактически блокировали любые возможные механизмы оплаты за воду. "Невозможно заплатить, если Украина делает все для того, чтобы эту оплату у нас не принять", - сказал он.

Больше всего в результате действий Киева, по данным ЛНР, пострадали жители Стаханова, Кировска, Брянки, на 30 процентов также ограничена подача воды в города Антрацит, Красный Луч и Перевальск.

Вопросы регламента

Еще одной темой обсуждения может стать регламент работы контактной группы. По словам Владислава Дейнего, еще 12 апреля на встрече в Минске Мартин Сайдик представил по этому вопросу обобщенные предложения, обсуждение которых запланировали на следующие заседания.

Представители ДНР и ЛНР уже длительное время добиваются утверждения регламента деятельности контактной группы. Именно отсутствие фиксации и порядка выполнения достигнутых договоренностей блокирует работу, заставляя постоянно возвращаться к одним и тем же темам, отмечают представители республик. В первую очередь это относится к политической подгруппе, которая давно застряла на обсуждении "формулы Штайнмайера", не продвигаясь вперед ни по одному вопросу.

В Москве считают, что это положение является результатом сознательного саботажа со стороны Киева.

"У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением Минских договоренностей. Прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей, - заявил на прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Мир". - Это касается и полного саботирования политического процесса, и организации на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения, чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске". Фактов на этот счет, по словам главы МИД РФ, "предостаточно, в том числе в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Истинное отношение Киева к необходимости выполнять минские договоренности продемонстрировал и обнародованный на днях официальный документ, в котором администрация президента Украины, отвечая на запрос руководителя общественной организации "Институт права и общества" Юрия Кармазина, заявила, что "минские соглашения не являются международным договором" и "не содержат каких-либо международно-правовых обязательств сторон", а их выполнение зависит лишь "от доброй воли государств".

Сначала особый статус

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник накануне встречи в Минске заявил ТАСС, что участники переговоров от республик Донбасса готовы рассматривать вопросы амнистии и модальности местных выборов только после решения вопроса об особом статусе Донбасса.

"В понедельник, 15 мая, снова вопрос о "формуле Штайнмайера" или механизме вступления в силу особого статуса будет стоять в повестке дня политической рабочей группы. В повестку подгруппы также внесены вопросы об амнистии и модальностях местных выборов, но к их рассмотрению мы перейдем только после подтверждения особого статуса и отработки механизма вступления его в силу", - сказал он.

Мирошник напомнил, что временный закон об особом статусе отдельных районов Луганской и Донецкой областей был принят Верховной радой в сентябре 2014 года, и в октябре 2017 года истекает трехлетний срок его действия, хотя за этот период он не работал ни дня. "На мой взгляд, представители Киева вполне сознательно отказываются его рассматривать и отвечать на вопрос, когда и как вступает в силу закон об особом статусе, и что будет с этим законом в октябре 2017 года", - считает представитель ЛНР.

Альтернативы "Минску" нет

В Москве все меньше верят в способность нынешнего руководства Украины реализовать минские соглашения. "Я глубоко убежден, - заявил недавно президент РФ Владимир Путин, - что сегодняшние киевские власти упустили, может быть, шанс реализовать эти минские договоренности тогда, когда у них были такие возможности внутриполитические. Сегодня они стали меньше, уже".

Тем не менее этот документ остается единственным планом мирного урегулирования конфликта на Украине. В этом, как показали недавние заявления лидеров России, Германии, нового президента Франции, руководства США, ведущие мировые державы едины.

"Альтернативы минским договоренностям мы сейчас не видим, ничего более конструктивного сейчас разработать не удастся", - подчеркнул недавно глава МИД РФ Сергей Лавров. "Поэтому наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать и в рамках нормандского формата - на уровне лидеров, на уровне министров, на уровне экспертов, - и в рамках, конечно же, контактной группы, где представлены за одним столом и киевские власти, и представители Донецка и Луганска вместе с представителями РФ и ОБСЕ", - указал министр.

И сам Порошенко признал, что менять формат по урегулированию ситуации в Донбассе "ни к чему" - Порошенко

"Минские соглашения позволяют идти в суд, привлекать к ответственности, - сказал он накануне на пресс-конференции, - можем менять формат, можем привлекать Британию, Польшу или США. Но это ни к чему".