Террористы ИГ уничтожили античные статуи в Дура-Европос на Евфрате

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БЕЙРУТ, 15 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) разрушили античные статуи в местечке Дура-Европос на Евфрате. Как сообщила телестанция Al Manar, на исламистских сайтах появилась видеозапись, где вандалы сокрушают кувалдами древние скульптуры и барельефы.
Дура-Европос находится рядом с населенным пунктом Калаат-эс-Салихия к западу от города Бу-Кемаль (562 км от Дамаска). Крепость, построенная Селевком 1 Никатором примерно в 300 году до н.э., перешла под власть Рима в 165 году. Большинство обнаруженных там памятников относится к античной эпохе.
Уникальные фрески из древней синагоги, которая была обнаружена в Дура-Европос в 1920-х годах, находятся в Национальном музее Дамаска. На месте раскопок был до войны создан музей под открытым небом, который разграбили вандалы ИГ.
У входа к развалинам сохранились Пальмирские ворота, и археологи опасаются, что террористы могут их взорвать. Так, в период своего господства (с мая 2015 года по март 2016 года) в Пальмире они разрушили знаменитую Триумфальную арку с колоннадой - визитную карточку города, храм Баалшамина и святилище верховному семитскому божеству Бэлу. Был разграблен музей и пальмирский некрополь - башенные гробницы патрициев.
20 января 2017 года боевиками ИГ был уничтожен еще один известный памятник древней Пальмиры - архитектурный комплекс тетрапилон, а также фасад древнеримского театра, построенного во II веке н.э.